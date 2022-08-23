«Яндекс» покупает у VK сервис Delivery Club

Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса», но бренд Delivery Club сохранится.

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«Яндекс» приобретает у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, следует из релизов компаний.

«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club», - говорится в релизе VK.

Кроме того, утверждается, что курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекса», но бренд Delivery Club сохранится.

Было подчеркнуто, что компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.

В конце мая Delivery Club обнаружил у себя утечку данных о заказах. Тогда в сервисе заверили, что распространившаяся информация не затрагивает банковские реквизиты пользователей. Клиентам были принесены извинения, для устранения утечки были приняты необходимые меры.