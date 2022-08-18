Заставляя противника бояться: как «Ураганы» ВС РФ борются с артиллерией ВСУ

«Ураган» способен поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны.

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Расчет «Урагана» Западного военного округа спешит на боевую работу. Разведка передала координаты целей, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата. Реактивная система залпового огня выезжает на огневую позицию. Разворачивается и наводится максимум за три минуты. И вот уже удар по первой цели.

Опорные пункты, артиллеристские батареи, скопления живой силы, бронетехника противника - «Ураган» способен поражать различные цели. Как на переднем крае, так и в глубине линии обороны - на расстоянии до 40 километров.

Поразив еще четыре цели, «Ураган» переходит из боевого в походное положение. Огневую позицию покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар. Возможностей нанести его у украинских артиллеристов все меньше.

«В основном сейчас ведем контрбатарейную борьбу. Это артиллерия противника, такая как техника, поставленная Западом. Были гаубицы М777, поражали и "Гиацинты" противника, реактивные системы, "Грады". При необходимости, естественно, поддерживаем нашу пехоту», - указал командир дивизиона РСЗО Анатолий.

Расчеты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций. От получения координат до удара не больше семи минут. Эффективность заметна по действиям противника. Наши военные отмечают: артиллерия националистов работает редко и максимально скрытно, и в большинстве случаев их действия безнаказанными не остаются.