Армия Армия Армия

Заставляя противника бояться: как «Ураганы» ВС РФ борются с артиллерией ВСУ

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:01 18.08.2022
«Ураган» способен поражать цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Расчет «Урагана» Западного военного округа спешит на боевую работу. Разведка передала координаты целей, полученные с помощью беспилотного летательного аппарата. Реактивная система залпового огня выезжает на огневую позицию. Разворачивается и наводится максимум за три минуты. И вот уже удар по первой цели.

Опорные пункты, артиллеристские батареи, скопления живой силы, бронетехника противника - «Ураган» способен поражать различные цели. Как на переднем крае, так и в глубине линии обороны - на расстоянии до 40 километров.

Поразив еще четыре цели, «Ураган» переходит из боевого в походное положение. Огневую позицию покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар. Возможностей нанести его у украинских артиллеристов все меньше.

«В основном сейчас ведем контрбатарейную борьбу. Это артиллерия противника, такая как техника, поставленная Западом. Были гаубицы М777, поражали и "Гиацинты" противника, реактивные системы, "Грады". При необходимости, естественно, поддерживаем нашу пехоту», - указал командир дивизиона РСЗО Анатолий.

Расчеты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций. От получения координат до удара не больше семи минут. Эффективность заметна по действиям противника. Наши военные отмечают: артиллерия националистов работает редко и максимально скрытно, и в большинстве случаев их действия безнаказанными не остаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 Армия
Видео
В реальных боевых условиях: МО РФ показало встречу семьи офицеров в зоне спецоперации
05:02 Армия
Видео
Враг не скроется: кадры корректировки огня САУ «Нона-С» при помощи БпЛА «Орлан-10» в зоне СВО
02:26 Армия
Видео
«Пилили, резали, варили»: как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина»
23:39 В стране и мире
В Энергодаре сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
21:33 Армия
Минобороны РФ: ВСУ заминировали мост через реку Псел в Сумской области
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.