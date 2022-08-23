Александр Маршал навестил проходящих лечение военнослужащих ЦВО в Екатеринбурге

В ходе встречи певец выразил благодарность военнослужащим за мужество и отвагу, проявленные во время участия в спецоперации, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения в строй.

© Видео: Пресс-служба ЦВО © Фото: Пресс-служба ЦВО

Заслуженный артист России Александр Маршал посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, где в настоящее время проходят лечение и реабилитацию военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), которые принимали участие в специальной военной операции по защите мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик.

В ходе визита певец выразил благодарность военнослужащим за мужество и отвагу, проявленные во время участия в спецоперации, а также пожелал крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения в строй.

Кроме того, артист рассказал о своей учебе в Ставропольском высшем военно-авиационном училище летчиков и штурманов, где овладевал специальностью «штурман боевого управления». В учебном заведении он также создал музыкальную группу, что стало первым шагом в его музыкальной карьере. В завершение встречи музыкант подписал пластинки, сфотографировался с желающими и раздал автографы.

Ранее российская певица Елена Максимова дала концерт в филиале № 1 ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Выступление артистки прошло под эгидой акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.