Елена Максимова поддержала концертом участников специальной военной операции

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российская певица Елена Максимова дала концерт в филиале № 1 ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

Максимова подарила военнослужащим несколько песен, в том числе хит «Я тебя всегда буду ждать» и пожелала скорейшего выздоровления и возвращения домой.

«Выздоровление зависит от вас, наши дорогие, от вашего настроения и любимых людей, которые вас поддерживают и ждут. И мы, артисты, тоже всей душой, всем сердцем рядом с вами. Мы в вас верим, мы вам благодарны. Будьте только здоровы и всегда возвращайтесь домой», - сказала певица.

Выступление экс-солистки группы «Рефлекс» прошло под эгидой акции «Лучшим воинам Мира», организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. К акции «Лучшим воинам Мира» присоединились известные деятели культуры, науки, спорта, образования.