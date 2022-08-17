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Елена Максимова поддержала концертом участников специальной военной операции

Ирина Елагина
22:23 17.08.2022
Елена Максимова дала концерт в госпитале имени Бурденко для проходящих лечение участников специальной военной операции на Украине.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российская певица Елена Максимова дала концерт в филиале № 1 ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко, где проходят лечение и реабилитацию участники  специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик.

Максимова подарила военнослужащим несколько песен, в том числе хит «Я тебя всегда буду ждать» и пожелала скорейшего выздоровления и возвращения домой.

«Выздоровление зависит от вас, наши дорогие, от вашего настроения и любимых людей, которые вас поддерживают и ждут. И мы, артисты, тоже всей душой, всем сердцем рядом с вами. Мы в вас верим, мы вам благодарны. Будьте только здоровы и всегда возвращайтесь домой», - сказала певица. 

Выступление экс-солистки группы «Рефлекс» прошло под эгидой акции «Лучшим воинам Мира»,  организованной Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. К акции «Лучшим воинам Мира» присоединились известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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