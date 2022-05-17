СК РФ проверит данные о привлечении США боевиков ИГИЛ* к действиям на Украине

По данным СВР, перед отправкой на Украину, боевики ИГ* проходят военную подготовку на военной базе США «Эт-Танф» в Сирии.

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Следственный комитет России запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США наемников из числа сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* для участия в боевых действиях на Украине.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки РФ о действиях США, которые привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным Службы внешней разведки, только в апреле из тюрем, которые находятся под контролем сирийских курдов, были освобождены 60 боевиков ИГИЛ*. Перед отправкой на Украину, радикалы прошли подготовку на американской военной базе «Эт-Танф» в Сирии.

По информации СВР, на указанной военной базе и в ее окрестностях одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону бойцов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Из них формируют специальные отряды для осуществления диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а также на Украине.

С 24 февраля Москва проводит на территории Украины специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация, денацификация страны, а также защита мирного населения Народных республик Донбасса.

* Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация