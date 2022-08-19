Вода, лопаты и бензопилы: как МЧС и «Авиалесоохрана» противостоят рязанским лесным пожарам

Бойцы МЧС и парашютисты-десантники «Авиалесоохраны» в сложных погодных условиях тушат лесные пожары в Рязанской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бойцы МЧС в сложных погодных условиях противостоят лесным пожарам в Рязанской области. Огонь поразил порядка 800 гектаров леса. Пожарным удалось локализовать несколько очагов возгорания, но обстановка остается тревожной.

Штаб группировки тушения пожаров находится в деревне Деулино Рязанской области. До очага возгорания - всего 9 км. Погодные условия сложные - сухо, жарко, ветрено. В потенциально опасной зоне - четыре населенных пункта, в том числе и деревня Деулино.

«Прогноз у нас неспокойный», - отметил генерал-майор Олег Гребенюк, первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны МЧС России. И сообщил, что Гидрометеоцентр обещает изменение направления и усиление ветра.

По информации МЧС, огненной стихии сейчас противостоят более 400 спасателей, задействованы 130 единиц специальной техники. В том числе 10 самолетов и вертолетов. С помощью авиации происходит и переброска бойцов службы пожаротушения к наиболее сложным участкам.

«Мы добираемся к месту тушения по воздуху. Наши специалисты могут выживать в любых условиях и работать с любыми пожарами», - отметил Дмитрий Селин, заместитель руководителя «Авиалесоохраны».

После ликвидации пожаров на Чукотке, Ямале и в Иркутской области в Рязанскую область перенаправлено более 40 парашютистов-десантников «Авиалесоохраны». Изначально была задача тушить огонь методом встречного отжига. Однако при таких погодных условиях, решили эксперты, это небезопасно и выбрали способы, которые не вызывают усиление дымовой завесы.

«Создание мехполос и полив, как с воздуха, так и с земли - основные методы тушения», - рассказал Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

На одном из самых сложных участков в 70 гектаров под Деулино пожар потушили накануне, но здесь по-прежнему очень дымно, и дышать крайне тяжело. На задымленной территории работает отряд парашютистов-десантников «Авиалесоохраны». Их основное оружие в борьбе с огнем - вода, лопаты и бензопилы. Горящие фрагменты деревьев отпиливают и убирают подальше от кромки. Очаги возгорания засыпают землей.

По расчетам МЧС, задействованной техники и специалистов в горящих рязанских лесах достаточно для круглосуточной работы. Дым от рязанских пожаров дошел и до Москвы. Но дымка и запах гари ощущаются сейчас уже лишь в отдельных районах и только утром. Повторения ситуации 2010 года эксперты не прогнозируют.