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Участвующим в спецоперации военнослужащим ЗВО вручили госнаграды

Анна Касаткина
07:48 22.08.2022
Участники специальной военной операции продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Участвующим в специальной операции по защите Донбасса военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) вручили государственные награды. Кадры награждения в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.

Военнослужащие в ходе спецоперации продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность.

«Среди врученных наград: ордена Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, а также медали «За отвагу», - рассказали в МО.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили самоотверженность, мужество и героизм при освобождении Луганской Народной Республики.

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