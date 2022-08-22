В стране и мире Участвующим в спецоперации военнослужащим ЗВО вручили госнаграды Анна Касаткина Участники специальной военной операции продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Участвующим в специальной операции по защите Донбасса военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) вручили государственные награды. Кадры награждения в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России. Военнослужащие в ходе спецоперации продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность. «Среди врученных наград: ордена Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, а также медали «За отвагу», - рассказали в МО. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили самоотверженность, мужество и героизм при освобождении Луганской Народной Республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика