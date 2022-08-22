Участвующим в спецоперации военнослужащим ЗВО вручили госнаграды
Участвующим в специальной операции по защите Донбасса военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) вручили государственные награды. Кадры награждения в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны России.
Военнослужащие в ходе спецоперации продемонстрировали мужество, отвагу и самоотверженность.
«Среди врученных наград: ордена Мужества, ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест, а также медали «За отвагу», - рассказали в МО.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили самоотверженность, мужество и героизм при освобождении Луганской Народной Республики.