Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили самоотверженность, мужество и героизм при освобождении Луганской Народной Республики.

«Мы с вами вместе прошли уже немало боевых верст, освободили немало городов и сел Донбасса, неся мир и свободу народу. За что каждому из вас говорю слова благодарности, командирское спасибо, каждым из вас я горжусь, гордится Россия и весь наш многонациональный российский народ», - сказал Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Награждение прошло у легендарного памятника политруку Алексею Еременко близ населенного пункта Славяносербск ЛНР. Александр Лапин вручил ордена Александра Невского, Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», Жукова и Суворова. Кроме того, за отличные показатели в служебной деятельности, ответственность и исполнительность, проявленные в ходе спецоперации, нескольким военнослужащим было присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» героев специальной военной операции на Украине. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной России. Также глава Минобороны России поблагодарил получивших награды военнослужащих за самоотверженность, которую они проявили в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.