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МО РФ: более трети мобилизованных для пополнения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ дезертировало в Соледаре

12:39 17.08.2022
Согласно заявлению МО РФ, противник несет значительные потери.
© Видео: Минобороны России © Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
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Более трети мобилизованных для пополнения 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины дезертировало в Соледаре. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50%», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, противник несет значительные потери.

«В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 3 000 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов», - рассказал Игорь Конашенков.

Также, согласно заявлению Минобороны Российской Федерации, высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожено более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

«В районе Марьинки Донецкой Народной Республики в связи с большими потерями и нехваткой боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», - рассказали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, как сообщает МО РФ, за сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе Николаева.

«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области», - добавил официальный представитель Минобороны России.

Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области, отметили в Министерстве обороны РФ.



Российское оборонное ведомство сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских БПЛА в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая Донецкой Народной Республики и города Херсон.

«Также перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики», - добавил Игорь Конашенков.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло о подготовке британской провокации с пролетом разведчика над территорией Российской Федерации. ВКС России получили задачу не допустить нарушения воздушного пространства РФ, заявили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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