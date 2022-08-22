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ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 мм

Сергей Лебедев
04:50 22.08.2022
Атаке подверглись Буденновский и Ленинский районы города.
ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 мм
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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В ночь на понедельник украинские вооруженные формирования обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка. По городу выпустили десять снарядов калибров 155 мм. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:45 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Буденновский, Ленинский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Отметим, обстрелы территории Донецкой Народной Республики с украинской стороны не прекращаются ни на день. Так, например, на днях ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 160 боеприпасов.

Украинцы в течение прошлой субботы обстреливали республику из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии и минометов. Атаке подверглись шесть районов ДНР.

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