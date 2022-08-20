ВСУ выпустили по ДНР более 160 боеприпасов за сутки

По данным Народной милиции ДНР, обстрелам подверглись шесть районов республики.

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ВСУ в течение субботы 20 августа произвели более 160 выстрелов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии и минометов по ДНР. О новых атаках со стороны националистов сообщила Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«За текущие сутки противник выпустил более ста шестидесяти боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов, применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм», - отмечено в сводке Народной милиции ДНР.

В Народной милиции ДНР уточнили, что обстрелам подверглись шесть районов республики.

Напомним, что сегодня на открытии первого Международного антифашистского конгресса министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ применяют тактику, которую использовала армия нацисткой Германии в ходе Великой Отечественной войны.