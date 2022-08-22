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Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе

Сергей Лебедев
04:14 22.08.2022
Энергетические компании получают до 200 миллионов долларов за одну поставку.
Blick: США обогащаются за счет газового кризиса в Европе
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Газовый кризис поспособствовал обогащению предпринимателей, продающих американское топливо в Европу. Энергетические компании получают до 200 миллионов долларов за одну поставку. К такому выводу пришли журналисты швейцарской газеты Blick.

На фоне нехватки «голубого топлива» из России поставки сжиженного газа из США в Европу выросли с 20 до 60%. При этом Штаты пытаются строить из себя «спасителей».

Однако, как считают журналисты, США продают газе Европе не из-за альтруизма. Разница в стоимости сжиженного газа на двух континентах является огромной.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Европе готовы решать вопрос с поставками газа из России. К настоящему времени цены на топливо для конечных потребителей за год выросли почти в три раза. 

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