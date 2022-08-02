В разведке Украины рассказали о «совместных операциях» с Польшей

Вместе с тем указано, что значительный массив помощи - «от информации до оборудования» - предоставляется Соединенными Штатами и Великобританией.

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В оборонном ведомстве Украины рассказали об очень тесном польско-украинском сотрудничестве. В частности, указан объем военной помощи и проводимые с Польшей «совместные операции».

Об этом сообщил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на британское издание Telegraph.

«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», - сообщает его слова агентство.

Какие именно операции, не уточняется. Однако, указано, что значительный массив помощи - «от информации до оборудования» - предоставляется Соединенными Штатами и Великобританией.

Также британское издание сообщало, что военные Соединенного Королевства «помогают украинцам охотиться за российской разведкой, отслеживающей поставки военной помощи Запада».

Немногим ранее указывалось о получении Украиной немецких РСЗО MARS-II. Об этом проинформировал министр обороны Алексей Резников, добавив о прибытии в страну еще четырех установок M142 HIMARS.