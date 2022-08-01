В стране и мире Украина получила немецкие РСЗО MARS-II Андрей Аркадьев Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну еще четырех установок M142 HIMARS. © Фото: @oleksiireznikov, Twitter Читайте нас на: Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter. «Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров», - написал он. Также Резников сообщил о прибытии на Украину еще четырех установок M142 HIMARS. Ранее, 26 июля, сообщалось, что Германия передала украинской армии обещанные РСЗО MARS-II, а также три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. MARS-II - модернизация РСЗО M270 MLRS, которые Киеву уже поставляет Великобритания. Может стрелять управляемыми ракетами M31, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения. M270 и M142 HIMARS - ближайшие родственники. Обе системы используют одни и те же боеприпасы, но M270 отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика