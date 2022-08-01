Украина получила немецкие РСЗО MARS-II
Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.
«Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров», - написал он.
Также Резников сообщил о прибытии на Украину еще четырех установок M142 HIMARS.
Ранее, 26 июля, сообщалось, что Германия передала украинской армии обещанные РСЗО MARS-II, а также три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
MARS-II - модернизация РСЗО M270 MLRS, которые Киеву уже поставляет Великобритания. Может стрелять управляемыми ракетами M31, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют высокую точность поражения.
M270 и M142 HIMARS - ближайшие родственники. Обе системы используют одни и те же боеприпасы, но M270 отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом.