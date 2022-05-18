Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила еще более 270 украинских националистов

В МО РФ уточнили, что силами оперативно-тактической и армейской авиации были поражены три украинских пункта управления, 41 район сосредоточения войск и склад боеприпасов.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Минобороны России рассказали о действиях оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», - сообщил Конашенков.

Он уточнил, что в результате ударов были уничтожены более 270 украинских националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники противника.

Конашенков озвучил и актуальные потери военной техники Украины - например, по его словам, в ходе специальной военной операции уничтожены 172 самолета и 125 вертолетов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов