Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила еще более 270 украинских националистов
В Минобороны России рассказали о действиях оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», - сообщил Конашенков.
Он уточнил, что в результате ударов были уничтожены более 270 украинских националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники противника.
Конашенков озвучил и актуальные потери военной техники Украины - например, по его словам, в ходе специальной военной операции уничтожены 172 самолета и 125 вертолетов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов