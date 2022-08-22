Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

Существует несколько вариантов того, как не пойти на работу.

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Россияне могут получить законный выходной день 1 сентября. Существует несколько вариантов того, как не пойти на работу, чтобы провести начало учебного года со своим ребенком. Так, например, можно оформлять ежегодный отпуск, который «захватит первое число».

Об этом агентству «Прайм» рассказала специалист по найму персонала Светлана Краснянская. Также, по ее словам, можно по согласованию с руководством взять один день за свой счет.

Кроме того, работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. В таком случае можно оформить выходной на 1 сентября.

Напомним, в российских школах с 1 сентября начнут проводить торжественную церемонию поднятия флага. Также в учебных заведениях будут исполнять российский гимн.