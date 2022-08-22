Путин: в школах начнут проводить торжественную церемонию поднятия флага

Также в учебных заведениях будут исполнять российский гимн.

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С 1 сентября этого года во всех школах России учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что государственный флаг служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности и ответственности за будущее Родины. Владимир Путин выразил уверенность, что государственный флаг навсегда останется для всех поколений граждан священным символом.

«Будет вдохновлять на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», - добавил президент.

Напомним, Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. В обращении российский лидер отметил, что в праздничный день население нашей страны отдает дань уважения флагу, который наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет государства, а также утверждает преемственность поколений многонационального народа страны.