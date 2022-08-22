Бок о бок с россиянами: кадры работы артиллеристов ДНР по позициям ВСУ

Рядом с российскими позициями выполняют боевые задачи артиллеристы Народной милиции ДНР. Среди них есть те, кто совсем недавно даже не умел разбирать автомат.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецкой Народной Республике без остановки работают российские артиллеристы, борющиеся с украинскими вооруженными формированиями. Ежедневно каждое орудие выпускает до полсотни снарядов. Военные трудятся и днем и ночью. Но в темноте противнику проще определить расположение огневых позиций.

Координаты целей артиллеристы получают при помощи беспилотников и корректировщиков, работающих на линии фронта. До нее не более десяти километров. При этом гаубицы бьют на расстояние в два раза больше. После отработки всех целей необходимо уходить в укрытие.

Рядом с российскими позициями выполняют боевые задачи артиллеристы Народной милиции ДНР. Среди них есть те, кто совсем недавно даже не умел разбирать автомат. Живой пример - Егор.

Молодой человек пошел на фронт из-за того, что устал от войны, которую развязал киевский режим. Сейчас он служит в армейском корпусе Народной милиции ДНР.

«Все восемь лет они называют нас сепаратистами, хотя, когда восемь лет назад начиналась эта война, мы хотели просто отделится и жить сами по себе. Хотим жить без их правил, установок и диктатуры», - говорит Егор.

Больше чем за себя, парень волнуется за маму. Она живет в Петровском районе Донецка, ежедневно обстреливаемом украинскими националистами.

Ранее «Звезда» показывала, как «Грады» НМ ДНР бьют по украинским позициям. Они стремительно уничтожают укрепления и живую силу украинцев.