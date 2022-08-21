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Сровнять с землей: как «Грады» НМ ДНР бьют по позициям ВСУ под Авдеевкой

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:30 21.08.2022
Укрепления и живую силу ВСУ под Авдеевкой уничтожают артиллеристы 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Оглушающий рев первой пары снарядов РСЗО «Град» - пристрелочный выстрел. Корректировщик сообщает: цель в зоне поражения, а значит продолжаем полным залпом.

От укреплений противника если что-то и осталось, то только руины. По позициям ВСУ под Авдеекой отработали «Грады». Укрыться от снарядов такого оружия невозможно.

Стремительно поразить цели, также быстро покинув позицию, а следом оперативно занять новую. Укрепления и живую силу ВСУ под Авдеевкой уничтожают артиллеристы 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Разведка обнаруживает. Дает координаты. Мы уже наводимся и, соответственно, работаем по целям», - отметил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Демон».

И снова поступает информация о целях, обнаруженных с беспилотника: укрепленные позиции боевиков и живая сила ВСУ. Время перезарядиться. Осколочно-фугасные снаряды способны поражать цели на расстоянии до 15 километров.

И вновь «Грады» смотрят в сторону Авдеевки. Корректировка и последние приготовления, а затем орудие направляют при помощи буссоли.

Неуловимая батарея реактивной артиллерии - отыскать «Грады» вот так запросто под маскировкой густой зелени практически невозможно. Противник все же огрызается ответным огнем, но, как говорит командир орудия с позывным «Кент», снаряды с позиций ВСУ все чаще летят куда попало. Боевики нервничают и бьют хаотично.

А вот снарядов 155-го, натовского, калибра, рассказывает боец, у националистов под Авдеекой заметно поубавилось.

«Естественно, они применяют их, но уже в малых количествах. Склады взрываются, БК расходуются. Везти они не будут с другого конца Украины. Это проблематично. Работает авиация, работает артиллерия. Авдеевка в полукольце, естественно, поставки прекращены в таких объемах, в которых они были раньше», - объяснил командир орудия с позывным «Кент».

Но расслабляться рано, добавляют защитники Донбасса. Авдеевка - мощный укрепрайон. Нельзя давать противнику даже дух перевести. Цель военнослужащих сейчас - сровнять с землей артиллерийские позиции ВСУ так, чтобы боевики не смогли срывать злость на мирных людях, обстреливая города и поселки.

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