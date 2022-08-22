По законам России: более 2000 предпринимателей Бердянска переоформили свой бизнес

Предприниматели Бердянска временно освобождены от выплаты налогов. Налоговые каникулы позволяют аккумулировать средства и вкладывать их в развитие дела.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Бердянске Запорожской области предприниматели смогли переоформить свой бизнес согласно российскому законодательству. В городе отмечается развитие внутреннего рынка.

Помимо местных бизнесменов, постепенно приходят предприниматели из России (Краснодар, Крым), что дает возможность формироваться здоровой конкуренции и оказывать положительное влияние на качество товаров и услуг.

Предприниматели Бердянска временно освобождены от выплаты налогов. Налоговые каникулы позволяют аккумулировать средства и вкладывать их в развитие дела. Благодаря развитию бизнеса в городе появляются новые рабочие места.

«Жители Бердянска легко приняли переход с украинской власти на российскую, потому что законодательная база РФ намного прозрачнее. На Украине было каким образом - занес, поднес, тебе бумажку дали, а здесь они видят, что людей перерегистрируем на основании украинских документов, ни в коем случае не заставляем их ничего платить», - сказала руководитель контрольно-ревизиционного отдела Яна Капанина.

Она добавила, что предприниматели получают выписку, открывают счет в банке, после чего могут прозрачно вести свою деятельность.

Ранее стало известно, что жители Запорожской области стали активно подавать документы на получение российского паспорта. В местных пунктах паспортизации приняли 30 тысяч заявлений об оформлении российского гражданства.

Для удобства местных жителей 12 пунктов получения российских паспортов были открыты в девяти городах Запорожья: три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.