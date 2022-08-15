В Запорожье вырос спрос на российские паспорта

В регионе открыли 12 пунктов приема документов для желающих оформить российское гражданство.

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Жители Запорожской области стали активно подавать документы на получение российского паспорта. В местных пунктах паспортизации приняли 30 тысяч заявлений об оформлении российского гражданства. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Запорожья Евгений Балицкий.



«Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодняшний день более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации», - отметил Балицкий.



Для удобства местных жителей 12 пунктов получения российских паспортов открыли в девяти городах Запорожья: три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Эногодаре и Каменке.

Глава региона сообщил, что российские паспорта оформляются в срок, за исключением отдельных случаев.



«Продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта», - заключил Балицкий.

Напомним, что российские военные освободили от украинских националистов приазовскую часть Запорожья, что сделало возможным процесс интеграции региона в состав России и оформление российских паспортов среди местного населения.