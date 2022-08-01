В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям

Ирина Елагина
19:40 01.08.2022
По сведениям госсекретаря США Энтони Блинкена, Пхеньян намерен провести ядерные испытания.
Блинкен: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
© Фото: IMAGO Irmantas Gelunas Globallookpress
Читайте нас на:

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах КНДР провести новые ядерные испытания. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание", - приводит слова Блинкена ТАСС.

Осуждая намерения Пхеньяна по испытанию ядерного оружия, Блинкен отметил, что США могут рассмотреть использование ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненных интересов, передает агентство.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:05 В стране и мире
Путин: в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана
17:29 Армия
Видео
Военнослужащий ДНР рассказал, по каким целям работает РСЗО «Град» на Авдеевском направлении
16:42 В стране и мире
Минэнерго РФ сформировало перечень основных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР
14:31 Армия
Видео
Обрушить мощь «Града»: опубликованы кадры удара РСЗО по позициям ВСУ
13:38 В стране и мире
Президент Болгарии распустил парламент и назначил вместо него служебное правительство
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.