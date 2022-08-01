Блинкен: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
По сведениям госсекретаря США Энтони Блинкена, Пхеньян намерен провести ядерные испытания.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах КНДР провести новые ядерные испытания. Об этом глава внешнеполитического ведомства США сообщил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
"КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание", - приводит слова Блинкена ТАСС.
Осуждая намерения Пхеньяна по испытанию ядерного оружия, Блинкен отметил, что США могут рассмотреть использование ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненных интересов, передает агентство.