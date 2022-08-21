Преодолеть препятствия на жаре под 30 градусов: как проходит «Военно-медицинская эстафета» АрМИ

В рамках АрМИ в Петербурге проходит конкурс для медиков «Военно-медицинская эстафета». Участники должны пробежать трассу с препятствиями, метнуть гранату и спасти раненого, и все это в ужасную жару.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На «Военно-медицинской эстафете» в Петербурге в рамках Армейских международных игр соревнуются 16 команд военных медиков. Они собрались в учебном центре Военно-медицинской академии им. Кирова. Пройти полосу препятствий, метнуть гранату и сразу на огневой рубеж. По точности стрельбы наши врачи ставят настоящие рекорды.

Стрелять точно в «яблочко», бежать, прыгать и ползти, а также спасать жизни раненым бойцам приходится в неожиданную для Петербурга жару.

Уже неделю мужские и женские команды на пределе возможностей состязаются на этапах по физической и специальной подготовке. Вот так, к примеру, девушки вытаскивают с поля боя условно раненого. Дотащив раненого до рубежа, необходимо выполнить на манекене сердечно-легочную реанимацию.

Настоящей «звездой» военно-медицинской эстафеты стала Виктория Басаркина из российской команды. Вика показала лучший результат в скоростной стрельбе из автомата, а после преодоления полосы препятствий и состязаний по спецподготовке установила рекорд игр - и это на жаре за +30!

«Было жарко, да. Но знаете, 3 года подряд в Узбекистане была примерно такая же погода, даже хуже. А здесь родная земля», - комментирует Виктория.

Для мужчин конкурсные упражнения усложнили - им и раненых пришлось таскать более тяжелых, и на полосе препятствий прыгать через заборы без ступенек. Но мощная поддержка болельщиков - особенно африканских - точно прибавила сил участникам.

«Видишь, как люди - они добрые, как они кричат - это все эмоции от соревнований!» - поделился Драман Туре, участник конкурса из Мали.

По итогам индивидуальных этапов «Военно-медицинской эстафеты» сборная России уверенно лидирует, второй идет команда из Узбекистана, третья - Белоруссия. Впереди командные состязания, и наши не намерены упускать золото.

Ранее «Звезда» рассказала об успехах российской команды в «Военно-медицинской эстафете». Лучшим результатом в индивидуальном мастерстве среди девушек стало преодоление трассы за 3 минуты 55 секунд, его показала Виктория Басаркина.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов