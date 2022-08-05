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Посольство РФ обвинило суды США в предвзятом отношении к россиянам

Анастасия Бобылева
07:55 05.08.2022
Это обвинение стало ответом на критику в адрес России в связи с приговором американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Ее приговорили к 9 годам заключения за контрабанду наркотиков.
Посольство РФ обвинило суды США в предвзятом отношении к россиянам
© Фото: Aimee Dilger, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российское посольство в США обвинило американские суды в предвзятом отношении к россиянам. Оно напомнило о 50 случаях задержания соотечественников при их выезде за границу.

На сегодняшний день, отметили в посольстве, около ста российских граждан находятся в тюрьмах и следственных изоляторах в США, и большинство из них не совершали насильственных преступлений. Это настоящая «охота», как заявили в ведомстве.

«Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов», - сообщается в Telegram-канале посольства РФ.

Обвинение в предвзятости стало ответом на подобные обвинения с американской стороны. В США выступили с критикой решения суда  Московской области, который приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам заключения в колонии общего режима. Спортсменка также должна выплатить штраф суммой в один миллион рублей.

Напомним, что Грайнер обвинялась в контрабанде наркотиков и признала свою вину.

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