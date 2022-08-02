Экс-советник Пентагона: США не готовы к войне с Китаем

Политика США по Тайваню опасна и безрассудна и является безответственной провокацией, считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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Вашингтон ведет себя безрассудно, провоцируя Китай на военный конфликт, а политика американской администрации по Тайваню опасна, так как США не смогут остановить вторжение Китайской народно-освободительной армии. Об этом заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся - и мы не в состоянии это остановить», - прокомментировал Макгрегор острую ситуацию вокруг несанкционированного Пекином визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Дуглас Макгрегор назвал происходящее сейчас в Тайване безответственной провокаций, так как Америка сейчас не в состоянии вести войну с Китаем.

«У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну. Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства», - заключил отставной полковник.

Напомним, что вечером 2 августа на фоне визита Пелоси Китайская народно-освободительная армия начала масштабные учения в акватории Тайваня.