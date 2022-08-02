В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-советник Пентагона: США не готовы к войне с Китаем

Ирина Елагина
22:23 02.08.2022
Политика США по Тайваню опасна и безрассудна и является безответственной провокацией, считает бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона: США не готовы к войне с Китаем
© Фото: Dwi Anoraganingrum Geisler-Fotop Globallookpress
Читайте нас на:

Вашингтон ведет себя безрассудно, провоцируя Китай на военный конфликт, а политика американской администрации по Тайваню опасна, так как США не смогут остановить вторжение Китайской народно-освободительной армии. Об этом заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Администрация Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся - и мы не в состоянии это остановить», - прокомментировал Макгрегор острую ситуацию вокруг несанкционированного Пекином визита в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Дуглас Макгрегор назвал происходящее сейчас в Тайване безответственной провокаций, так как Америка сейчас не в состоянии вести войну с Китаем.

«У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну. Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства», - заключил отставной полковник.

Напомним, что вечером 2 августа на фоне визита Пелоси Китайская народно-освободительная армия начала масштабные учения в акватории Тайваня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:49 В стране и мире
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
21:53 Армия
МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов
20:22 В стране и мире
В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань «провокацией на сдерживание КНР»
17:44 В стране и мире
Видео
Спецборт с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня
17:56 Армия
Шойгу обсудил региональную безопасность с коллегой из Азербайджана
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.