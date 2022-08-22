Сборная России выполнила упражнения второго этапа на конкурсе АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» в Иране
Российская команда продолжает находиться в тройке лидеров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» иранской провинции Йезд российская сборная продолжает упражнения второго этапа международного конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж».
Имитация городских конструкций только в помощь снайперам ВС РФ. Очередной день соревнований и очередные два упражнения, где к навыкам прицеливания добавляется еще и физическая выносливость.
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