Сборная России выполнила упражнения второго этапа на конкурсе АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» в Иране

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Особенностью выполнения упражнения «Городские конструкции» является то, что поражение своей цели и продолжения движения к следующей, возможно только после выполнения такого же упражнения твоим напарником.

Упражнение«Корректировка», где стрельбу ведет только второй номер пары, первый номер пары корректирует ее. За каждую пораженную мишень снайперской паре начисляется десять баллов. При равном количестве баллов побеждает пара, которая затратила меньше времени на выполнение упражнения.

Российская команда по-прежнему в тройке лидеров. Впереди еще целый этап соревнований за право обладания титула самых метких стрелков мира. Также в тройке лидеров Иран и сборная команда Белоруссии.

Накануне на полигоне в Иране также прошли очередные состязания. В программу турнира конкурса «Снайперский рубеж» вошли три упражнения парного зачета: «Найти и обезвредить», «Взаимодействие» и «Дозор». В каждом из них стрелкам предстояло показать умение чувствовать друг друга и работать вместе на один результат - точное поражение цели.

Соревнования снайперов в рамках АрМИ-2022 в Венесуэле и Иране проходят в четыре этапа: индивидуальный, парный и командный зачет, а также «Кто быстрее».

Материал подготовила Виктория Ивашечкина