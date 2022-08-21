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Без промаха: снайперы из семи стран показали умение работать в паре на АрМИ-2022

Ирина Елагина
22:34 21.08.2022
Три упражнения: «Найти и обезвредить» , «Взаимодействие» и «Дозор» - вошли в программу парного зачета на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Снайперские пары состязались сегодня на VIII Армейских международных играх на полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» в Иране. В программу турнира  конкурса «Снайперский рубеж» вошли три упражнения парного зачета: «Найти и обезвредить», «Взаимодействие» и «Дозор». В каждом из них стрелкам предстояло показать умение чувствовать друг друга и работать вместе на один результат - точное поражение цели.

© Минобороны России

В испытании «Найти и обезвредить» пары снайперов стреляли из глубины здания, получив у арбитра идентификатор поражаемых мишеней - по команде «огонь» нужно было определить свои мишени и поразить их залпом. За каждую пораженную мишень снайперской паре начислялось 10 баллов, при равном результате преимущество получали стрелки, быстрее справившиеся с заданием.

В испытании «Взаимодействие» один из снайперов вел стрельбу из пистолета, а второй – из винтовки. Здесь тоже оценивались согласованность действий, точность и быстрота стрельбы.

В упражнении «Дозор» снайперские пары показали навыки меткой стрельбы в ночное время.

© Минобороны России

Напомним, что российская команда «бьется» за право обладания титула самых метких стрелков мира. Шансы на победу есть и у команд Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая, Зимбабве и Узбекистана.

Соревнование снайперов «Снайперский рубеж» VIII Армейских международных игр в Венесуэле и в Иране проходят в четыре этапа: индивидуальный, парный и командный зачет, а также «Кто быстрее».

Снайперы используют на конкурсе 7,62-мм полуавтоматическую снайперскую винтовку со штатным оптическим прицелом (увеличение не более 4 крат), снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором ручного перезаряжания калибра 308 (7,62х51R) с оптическим прицелом (увеличение не более 25 крат) и 9-мм пистолет Макарова.

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