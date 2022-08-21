Без промаха: снайперы из семи стран показали умение работать в паре на АрМИ-2022
Три упражнения: «Найти и обезвредить» , «Взаимодействие» и «Дозор» - вошли в программу парного зачета на втором этапе конкурса «Снайперский рубеж».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Снайперские пары состязались сегодня на VIII Армейских международных играх на полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» в Иране. В программу турнира конкурса «Снайперский рубеж» вошли три упражнения парного зачета: «Найти и обезвредить», «Взаимодействие» и «Дозор». В каждом из них стрелкам предстояло показать умение чувствовать друг друга и работать вместе на один результат - точное поражение цели.