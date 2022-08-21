Без промаха: снайперы из семи стран показали умение работать в паре на АрМИ-2022

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В испытании «Найти и обезвредить» пары снайперов стреляли из глубины здания, получив у арбитра идентификатор поражаемых мишеней - по команде «огонь» нужно было определить свои мишени и поразить их залпом. За каждую пораженную мишень снайперской паре начислялось 10 баллов, при равном результате преимущество получали стрелки, быстрее справившиеся с заданием.

В испытании «Взаимодействие» один из снайперов вел стрельбу из пистолета, а второй – из винтовки. Здесь тоже оценивались согласованность действий, точность и быстрота стрельбы.

В упражнении «Дозор» снайперские пары показали навыки меткой стрельбы в ночное время.