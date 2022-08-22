Из России в ДНР доставили 213 тысяч школьных учебников

До начала учебного года республике планируется передать около 2,5 миллиона экземпляра учебников.

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Накануне в Донецкую Народную Республику из России привезли более 213 тысяч экземпляров учебной литературы. Об этом в воскресенье сообщил председатель республиканского правительства Виталий Хоценко.

«Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации - чуть более 213 тысяч экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около миллиона учебников», - рассказал чиновник ТАСС.

Отмечается, что до начала учебного года в ДНР планируется передать около 2,5 миллиона экземпляра учебников. Поставки идут по каналам гуманитарной помощи.

Ранее «Звезда» показала, как Россия помогает нуждающимся в Донбассе. Жителям населенных пунктов в зоне спецоперации регулярно поставляется разнообразная гуманитарная помощь. Людям выдают питание, одежду, медикаменты и канцелярские товары.