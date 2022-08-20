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Одежда, канцтовары и питание: как РФ помогает нуждающимся в зоне СВО

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:00 20.08.2022
Жителям населенных пунктов в зоне спецоперации регулярно поставляется разнообразная гуманитарная помощь из России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От носков до теплых курток на любой возраст и размер. Вся одежда новая, с фабричными бирками. Выдают инвалидам, беженцам, одевают всех членов многодетных семей.

«Очень много людей обращаются, и выдали очень много. Порядка 20 семей только за два дня», - рассказала волонтер Ольга.

Лариса заказывает целый гардероб. Детей в семье четверо, а скоро осень. Троим идти в школу.

«На первое время спортивный костюм, кроссовки, чтобы в школу ходить, свитерки», - объяснила мать семейства.

Канцтовары, бытовая химия, питание для детей, продуктовые наборы. Все выдается по спискам тем, кто действительно нуждается. Компьютерная база регулярно обновляется.

Пенсионерка Марина Прокофьевна продуктовые наборы получает не первый раз. Также они с супругом получили единовременные выплаты.

«Мы получили по 10 тысяч. Спасибо России за беспокойство о людях. Мы ждем перемен к лучшему от России», - отметила местная жительница.

Колонна с гуманитарным грузом движется в сторону Харьковской области. Девять фур МЧС России сопровождает военная автоинспекция Западного военного округа.

«Местность незнакомая. Нужно еще обеспечить сохранность груза. Здесь уже мы работаем не только в качестве автоинспекторов, но и в качестве военнослужащих, обеспечивающих сохранность гуманитарного груза», - указал заместитель начальника ВАИ ЗВО Станислав.

Колонну уже ждут местные жители. Помогают с разгрузкой. Все четко и быстро. Город ежедневно обстреливается артиллерией ВСУ. Гуманитарный груз для националистов - одна из приоритетных целей.

Крупа, консервы, мука, сахар, масло, медикаменты, питание для маленьких детей. Всего больше 44 тонн. Список необходимого составляли сами жители. Со склада уже малыми партиями груз развезут по близлежащим городам и селам.

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