Гул и стена огня: кадры из охваченного пламенем лесничества в Ростовской области

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Ростовской области полыхает Каменское лесничество. Огонь надвигается стеной, уничтожая на пути деревья, кустарники и другую растительность . МЧС РФ опубликовало видео с места ЧП. На них видны масштабы происходящего. По состоянию на 19:20 огнем были охвачены 32 Га. Для тушения пламени привлечены 177 человек и 50 единиц специальной техники.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Как пояснил Синенков, из-за аномально жаркой погоды в лесах слишком много сухой травы. Такие условия наблюдаются сейчас в центральной части России и на юге, объяснил синоптик.

Последствия лесных пожаров ощущаются и в Москве, где небо заволокло смогом. В ближайшее время его концентрация увеличится в полтора раза, предупредили эксперты. Пик придется на ночь с 22 на 23 августа.