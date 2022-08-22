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Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,99

Ян Брацкий
19:01 22.08.2022
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет исключать использование евро и доллара во взаиморасчетах и переходить к использованию нацвалют.
Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,99
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, globallookpress
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Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $1, о чем свидетельствуют данные Forex Capital Markets. По состоянию на 18:36 по московскому времени, пара евро - доллар находилась на уровне $0,9935. Позже этот показатель опускался еще ниже.

Что касается доллара, то на Московской бирже он растет до 59,86 рублей. Евро также растет, до 59,73 рублей.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что валюты США и Евросоюза стали «токсичными» и не способными гарантировать стабильность здоровых экономических и инвестиционных взаимоотношений России с ее торговыми партнерами.

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