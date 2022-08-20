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МИД: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро

Марина Крижановская
02:12 20.08.2022
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что нынешняя американская модель мировой финансовой системы «малопригодна к условиям многополярного мироустройства» и Россия будет исключать использование доллара и евро во взаиморасчетах с партнерами.
МИД: Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро
© Фото: Gerard Bottino Keystone Press Agency Globallookpress
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Валюты США и Евросоюза стали «токсичными» и не способными гарантировать стабильность здоровых экономических и инвестиционных взаимоотношений России с ее торговыми партнерами.

По этой причине Россия будет исключать использование этих валют во взаиморасчетах и переходить к использованию нацвалют. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах», - сообщил замглавы МИД России.

В интервью ТАСС он отметил, что нынешняя американская модель мировой финансовой системы «малопригодна к условиям многополярного мироустройства». Панкин добавил, что  теперь она - инструмент для достижения политических целей одной группы стран.

Также он отметил, что многие страны задумались о дедолларизации, глядя на санкционное давление на Россию.

«Вполне очевидно, что в текущих условиях Запад намерен и дальше злоупотреблять своим привилегированным положением. Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета. Как оказалось, задача - вполне решаемая при наличии политической воли», - подытожил замминистра Александр Панкин.

Ранее на Западе предсказали упадок доллара после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобные изменения назвали крайне значимым шагом для Европы и других стран в упразднении гегемонии США. Пользователи посчитали случившееся надеждой на то, что однополярный мир уйдет в прошлое.

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