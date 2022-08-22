Власти Запорожья показали последствия удара ВСУ по району ЗАЭС в Энергодаре

В результате очередной атаки ВСУ один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди.

© Видео: vrogov, Telegram © Фото: vrogov, Telegram

Украинские войска минувшей ночью в очередной раз обстреляли Энергодар. ВСУ били по району расположения Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он опубликовал видео последствий атаки ВСУ.

«Боевики Зеленского бьют из тяжелой артиллерии по Энергодару. Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты», - написал Рогов.

В настоящее время администрацией осуществляется сбор информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры, уточнил он. Ситуация в регионе остается напряженной.

В конце прошлой недели Владимир Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается ударам ВСУ, что представляет огромную опасность. По словам Рогова, удары осуществляются каждый день. Он отметил, что при этом представители режима Зеленского, лично заявляющие о повреждениях и лично перебивающие линии вывода электроэнергии, в тот же самый момент жалуются, что скоро останутся без всего. Обстрелы, как заявил Рогов, совершаются ежедневно с помощью вооружения западного образца. Но персонал станции при этом продолжает работу, а периметр надежно охраняется ВС РФ и усиленной группировкой ПВО.