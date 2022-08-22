После обстрела ВСУ Антоновского моста в Херсонской области три человека пропали без вести

Ранее сообщалось, что в результате атаки также есть погибшие и пострадавшие.

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Три члена ремонтной бригады пропали без вести после атаки ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«По подтвержденным данным, трое гражданских лиц из состава ремонтной бригады пропали без вести в результате обстрела ракетами Антоновского моста», - цитирует ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в понедельник, 22 августа, около 13:00 часов дня нанесли артиллерийский удар по Антоновскому мосту в момент паромной переправы. Среди пассажиров есть погибшие и пострадавшие. При этом замглавы региональной администрации уточнил, что атака официального Киева является целенаправленным террористическим ударом по мирному населению.

Несмотря на то что украинские военные били по переправе из тяжелых артиллерийских систем, мост выстоял и не обрушился. Сейчас его техническое состояние оценивают специалисты.