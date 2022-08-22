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Власти Херсонской области: удар по Антоновском мосту был нанесен в момент паромной переправы

Ян Брацкий
16:18 22.08.2022
По уточненным данным, в результате удара ВСУ по переправе два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести.
Власти Херсонской области: удар по Антоновском мосту был нанесен в момент паромной переправы
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, globallookpress
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Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Антоновскому мосту в момент паромной переправы, среди пассажиров есть пострадавшие. Об этом заявили власти региона.

«В результате ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту вблизи Херсона, по уточненным данным, два человека погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести, все из числа гражданских», - сообщили РИА Новости власти региона.

Как отметил замглавы региональной администрации, атака официального Киева на Антоновский мост является целенаправленным террористическим ударом по мирному населению.

Несмотря на то что ВСУ били по переправе из тяжелых артиллерийских систем, мост выстоял и не обрушился. Сейчас его техническое состояние оценивают специалисты. Об обстреле Антоновского моста сообщалось ранее. Под огнем оказалась местная ремонтно-восстановительная бригада. В экстренных службах региона заявили, что ВСУ открыли огонь около 13.00 с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна.

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