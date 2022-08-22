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Гендальф на гей-параде в Киеве: Вован и Лексус разыграли актера Иэна Маккеллена

Анна Назайкина
17:10 22.08.2022
В ходе разговора актер, в частности, призвал Кличко признаться в нетрадиционной ориентации.
© Видео: Telegram, Russiacalling © Фото: Telegram, Russiacalling
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли британского актера Иэна Маккеллена, исполнившего роли Гендальфа из «Властелина колец» и Магнето из «Людей Х». Пранкеры позвонили артисту по видеосвязи и представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украинский лидер» рассказал актеру, что хочет провести в Киеве гей-фестиваль имени Бандеры, что вызвало у него весьма эмоциональную реакцию.

«О, это было бы...Можно, пожалуйста, я приеду на него?», - сказал Маккеллен.

«Зеленский» заявил, что Маккеллен будет возглавлять его, и на открытии поцелует актера, чтобы показать, как близок к геям. Эти слова актер воспринял с широкой улыбкой.

«Какой контраст с Москвой, где гей-парады запрещены уже сто лет!», - отметил он.

Актер также согласился возглавить парад в честь националистов-гомосексуалистов, призвал мэра Киева Виталия Кличко признаться в нетрадиционной ориентации, а также поддержал инициативу освободить Москву для ЛГБТ.

Ранее мэр Берлина Франциска Гиффай опубликовала видео, на котором она и Кличко в ходе разговора по видеосвязи пытались понять, действительно ли они настоящие или вновь стали жертвами очередного пранка.

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