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Кличко и мэр Берлина пытались понять по видеозвонку, настоящие ли они

Анна Назайкина
14:03 12.08.2022
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус в рамках розыгрыша западных политиков позвонили Франциске Гиффай от лица Кличко.
Кличко и мэр Берлина пытались понять по видеозвонку, настоящие ли они
© Фото: Twitter, FranziskaGiffey
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Мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко, которых ранее разыграли российские пранкеры, в ходе последней беседы по видеосвязи пытались узнать, действительно ли их собеседник настоящий градоначальник или «продукт» очередного розыгрыша.

«Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?», - спросила Гиффай.

«Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий...Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?» - ответил Кличко собеседнице.

Мэр столицы Германии ответила на вопрос собеседника утвердительно, после чего разговор был продолжен в позитивном тоне.

Впоследствии на своей странице в Twitter Гиффай поблагодарила украинского политика за разговор и добавила вместе они «вдвое сильнее».

«Наши темы: Ситуация на Украине и в Киеве, энергоснабжение, украинские беженцы в Германии, помощь из Берлина, опасность пропаганды и фейковых видеозвонков», - написала она.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в рамках розыгрыша западных политиков позвонили Гиффай от лица Кличко. Впоследствии блогеры опубликовали видео беседы.

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