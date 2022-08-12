Кличко и мэр Берлина пытались понять по видеозвонку, настоящие ли они

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус в рамках розыгрыша западных политиков позвонили Франциске Гиффай от лица Кличко.

© Фото: Twitter, FranziskaGiffey

Мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко, которых ранее разыграли российские пранкеры, в ходе последней беседы по видеосвязи пытались узнать, действительно ли их собеседник настоящий градоначальник или «продукт» очередного розыгрыша.

«Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?», - спросила Гиффай. «Ну я не знаю. Я думаю, я настоящий...Я надеюсь, я разговариваю с настоящим бургомистром Берлина?» - ответил Кличко собеседнице.

Мэр столицы Германии ответила на вопрос собеседника утвердительно, после чего разговор был продолжен в позитивном тоне.

Впоследствии на своей странице в Twitter Гиффай поблагодарила украинского политика за разговор и добавила вместе они «вдвое сильнее».

«Наши темы: Ситуация на Украине и в Киеве, энергоснабжение, украинские беженцы в Германии, помощь из Берлина, опасность пропаганды и фейковых видеозвонков», - написала она.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в рамках розыгрыша западных политиков позвонили Гиффай от лица Кличко. Впоследствии блогеры опубликовали видео беседы.