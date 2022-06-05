Спорт РФС направил протест в FIFA из-за Крыма на форме украинской сборной Ян Брацкий Кроме того, был выражен протест по фактам разжигающих рознь в отношении граждан России высказываний представителей украинской федерации футбола. © Фото: rfsruofficial, Twitter Читайте нас на: Российский футбольный союз опротестовал решение Украинской ассоциации футбола, изобразившей на форме футболистов своей национальной сборной контуры Крыма. Соответствующие документы поданы в Международную федерацию футбола. «Российский футбольный союз направил в FIFA протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», - приводи ТАСС сообщение пресс-службы РФС. Ранее стало известно, что исполком Российского футбольного союза принял решение сохранить действующий формат проведения матчей в следующем сезоне, отклонив тем самым проект расширения РПЛ до 18 команд. Сообщается, что игры пройдут в два круга, а в турнире примут участие 16 клубов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика