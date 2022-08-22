Не менее 15 ремонтников Антоновского моста пострадали из-за обстрела ВСУ

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Не менее 15 человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсонской области. Об этом сообщили в местных экстренных службах.

«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек», - приводит ТАСС заявление представителя экстренных служб.

Все пострадавшие - гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады, объяснили там. Потерь среди сотрудников переправы и гражданских лиц на пароме нет, уточнили власти Херсонской области.

Напомним, это уже не первое сообщение об обстреле Антоновского моста. Украинские войска регулярно атакуют переправу, в том числе ведут огонь из тяжелых артиллерийских систем.