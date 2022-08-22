От Bayraktar до M777: иностранным судьям АрМИ показали захваченные в ходе СВО трофеи

Всего в экспозиции представлены свыше 450 образцов вооружения.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Иностранные представители Главной судейской коллегии АрМИ-2022 посетили в подмосковном парке «Патриот» выставку трофейного оружия, захваченного в ходе спецоперации на Украине.

Посетители смогли увидеть много западной техники, которую страны НАТО поставляют украинским военным. Часть трофеев не имеет повреждений - противник бросил вооружение и технику при отступлении. Представлены турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а также военные автомобили иностранного производства: британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.

Также гостям показали американскую буксируемую гаубицу M777, снаряды для РСЗО, обломки ракеты комплекса «Точка-У», образцы стрелкового оружия из США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Виталий Никулин рассказал, как бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота работает на передовой Угледарского направления. Укрепления противника накрывает клубами дыма после стрельбы из танков Т-80. В сюжете уточняется, что за пару минувших дней уничтожено более двух сотен военнослужащих ВСУ и бойцов теробороны, несколько минометных расчетов и полдюжины опорных пунктов противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов