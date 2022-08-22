Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

От Bayraktar до M777: иностранным судьям АрМИ показали захваченные в ходе СВО трофеи

15:54 22.08.2022
Всего в экспозиции представлены свыше 450 образцов вооружения.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
Читайте нас на:

Иностранные представители Главной судейской коллегии АрМИ-2022 посетили в подмосковном парке «Патриот» выставку трофейного оружия, захваченного в ходе спецоперации на Украине.

Посетители смогли увидеть много западной техники, которую страны НАТО поставляют украинским военным. Часть трофеев не имеет повреждений - противник бросил вооружение и технику при отступлении. Представлены турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а также военные автомобили иностранного производства: британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.

Также гостям показали американскую буксируемую гаубицу M777, снаряды для РСЗО, обломки ракеты комплекса «Точка-У», образцы стрелкового оружия из США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы.

Ранее в сюжете «Звезды» корреспондент Виталий Никулин рассказал, как бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота работает на передовой Угледарского направления. Укрепления противника накрывает клубами дыма после стрельбы из танков Т-80. В сюжете уточняется, что за пару минувших дней уничтожено более двух сотен военнослужащих ВСУ и бойцов теробороны, несколько минометных расчетов и полдюжины опорных пунктов противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
В ЕС обсуждают создание миссии для подготовки украинских солдат
14:10 В стране и мире
В ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы
13:10 В стране и мире
Боррель заявил, что не поддерживает введение полного запрета на визы для россиян
12:13 Спорт
Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака»
12:05 Армия
Видео
МО РФ: средства ПВО России сбили пять БЛА ВСУ и перехватили восемь снарядов HIMARS
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.