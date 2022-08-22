Близкие Дугина рассказали о состоянии философа после подрыва автомобиля с его дочерью

По одной из версий, взрывчатка в машине могла сработать после звонка с мобильного телефона.

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Философ, политолог Александр Дугин, чья дочь погибла при срабатывании взрывчатки в автомобиле, в настоящий момент находится под наблюдением медиков, его состояние оценивают как стабильное, передает РИА Новости, ссылаясь на его близких.

«Вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача, (его состояние. - Прим. ред.) стабильно», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что двумя днями ранее, 20 августа, в Подмосковье на Можайском шоссе произошел подрыв легкового автомобиля, за рулем находилась журналистка Дарья Дугина. В результате произошедшего 29-летняя девушка погибла.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом. Специалисты осмотрели место трагедии. В настоящий момент идет проработка различных версий случившегося.

Сегодня Mash написал, что перед убийством Дугиной за ней наблюдали люди с обезличенными мобильными телефона, взрывчатка в автомобиле могла сработать после звонка с одного из них.