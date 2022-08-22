Mash: взрывчатка в автомобиле Дарьи Дугиной могла сработать по звонку

Утверждается, что в соответствии с данными биллинга за машиной девушки следовали от предполагаемого места минирования до места взрыва.

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За автомобилем журналистки Дарьи Дугиной перед ее убийством наблюдали люди с обезличенными мобильниками, после звонка с одного из них и могло произойти срабатывание взрывчатки, пишет Mash. Утверждается, что это одна из версий, рассматриваемых в настоящий момент следователями.

Было добавлено, что в соответствии с данными биллинга за машиной девушки следовали от предполагаемого места минирования до места взрыва. Также отмечается, что после того, как произошло убийство, вышеупомянутые телефоны пропали из сети.

О произошедшем в Московской области стало известно в минувшую субботу. Сообщалось, что легковой автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался и загорелся на Можайском шоссе. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Российский политолог и знакомый журналистки Сергей Карнаухов в беседе со «Звездой» заявил, что задачей планировавших это убийство было целенаправленно нанести удар по Дарье Дугиной, а не по ее отцу - Александру.