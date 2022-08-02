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Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области

21:34 02.08.2022
При этом кровавые деяния фиксируются на фото- и видеосъемку, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по населению, отметили в военном ведомстве.
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские националисты на участке дороги вблизи населенного пункта Долговое в Херсонской области расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на территории, подконтрольные Киеву. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ фиксировали эти кровавые деяния на фото и видео, чтобы впоследствии обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», - отметил представитель Минобороны на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев сообщал, что украинская армия разместила ПЗРК на крыше театра в Одессе. Кроме того, в Северске Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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