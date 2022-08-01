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МО: ВСУ разместили ПЗРК на крыше театра в Одессе

Ирина Елагина
22:15 01.08.2022
Детский сад в Северске ДНР, театр в Одессе и жилые дома в Черкассах стали площадками для артиллерии ВСУ: украинские националисты используют гражданские объекты для размещения РСЗО, ставя под угрозу жизнь мирного населения.
МО: ВСУ разместили ПЗРК на крыше театра в Одессе
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

© Минобороны России

Так, в Северске Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.

В Одессе ВСУ разместили  расчеты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии, а рядом с общежитием экологического университета установили  тяжелое вооружение и бронетехнику.

В Черкассах украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО прямо в частных домовладениях, при этом даже не эвакуировали местных  жителей.

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