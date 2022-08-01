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Так, в Северске Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада «Золотая рыбка» и систематически обстреливают отсюда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь.

В Одессе ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музыкальной комедии, а рядом с общежитием экологического университета установили тяжелое вооружение и бронетехнику.

В Черкассах украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО прямо в частных домовладениях, при этом даже не эвакуировали местных жителей.