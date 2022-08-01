МО: ВСУ разместили ПЗРК на крыше театра в Одессе
Детский сад в Северске ДНР, театр в Одессе и жилые дома в Черкассах стали площадками для артиллерии ВСУ: украинские националисты используют гражданские объекты для размещения РСЗО, ставя под угрозу жизнь мирного населения.
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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