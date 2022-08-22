В МИД Польши потребовали запретить россиянам въезд во все страны ЕС

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Польша требует от всех стран Евросоюза запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

По его словам, сама Польша уже сократила выдачу виз россиянам примерно на 80%, ограничившись только гуманитарными ситуациями, и не выдает туристические визы. Страна требует «ввести такую ограничительную политику прекращения выдачи туристических виз на уровне ЕС», добавил Шинковский.

Ряд стран Восточной Европы, включая Польшу, Эстонию и Латвию, ведут активную политику, продвигая запрет на въезд граждан в ЕС. В то же время такие страны, как Греция, Кипр и Португалия, выступают против этой инициативы. Критически о таком предложении также высказались в Германии, Франции и Швеции.