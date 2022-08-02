Полиция задержала стрелявшего из пневматики мужчину в Москве

Мужчина вел стрельбу из окна 16 этажа дома на Высоковольтном проезде в Отрадном.

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В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия из окна жилого дома в Отрадном. Отмечается, что по факту происшествия в настоящее время проводится проверка, по ее результатам будет принято соответствующее решение.

«В ходе обхода полицейские установили квартиру, из которой велась стрельба. Установлен мужчина 1980 года рождения, который предположительно из пневматического оружия выстрелил из окна. Он задержан», - сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Напомним, предположительно, неизвестный вел стрельбу из пневматического оружия из окна 16 этажа дома №1 на Высоковольтном проезде. Пострадавших в результате стрельбы нет.