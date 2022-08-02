В стране и мире Неизвестный открыл огонь из пневматики из окна жилого дома в Москве Елизавета Потейчук Информации о пострадавших не поступало. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vysokivolt Telegram Читайте нас на: В Москве в районе Отрадное жители сообщили о стрельбе из окна жилого дома. Предположительно, неизвестный ведет стрельбу из пневматического оружия из окна 16 этажа дома №1 на Высоковольтном проезде. «Сегодня в 18:50 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», - цитирует ТАСС сообщение МВД по Москве. © vysokivolt Telegram На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших не поступало. © vysokivolt Telegram Ранее, в мае, неизвестный мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома в Москве. Сообщалось, что ранения получили двое местных жителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика