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Президент Австрии получил сотрясение мозга во время горного похода

Сергей Лебедев
01:34 22.08.2022
Александера ван дер Беллена доставили в больницу.
Президент Австрии получил сотрясение мозга во время горного похода
© Фото: IMAGO Martin Juen Globallookpress
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В минувшее воскресенье днем президент Австрии Александер ван дер Беллен получил ссадины и легкое сотрясение мозга во время горного похода в Тироле. По совету врачей эту ночь руководитель республики проведет в больнице. Сообщение об этом появилось на его официальной странице в социальной сети Twitter.

«Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу», - говорится в публикации.

Уточняется, что Александер ван дер Беллен отменил встречи на форуме Альпбах, которые были запланированы на 22 и 23 августа.

Напомним, в Австрии последнее время растет популярность Владимира Путина. По мнению экспертов, российский президент импонирует немецкоговорящему обществу своей антинатовской позицией и критикой ультралиберализма.

Также  на руку официальной Москвы играет рост недовольства европейцев последствиями антироссийских санкций. Инфляция, цены на газ и услуги ЖКХ, ценники в магазинах и на автозаправках существенно снижают энтузиазм рядовых граждан в отношении Украины.

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