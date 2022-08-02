Следствие просит суд смягчить меру пресечения в отношении ректора «Шанинки»

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В Москве Тверской суд намерен рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Для обвиняемого заключение под стражу могут заменить на домашний арест.

«Следствие просит Тверской районный суд Москвы смягчить Сергею Зуеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание назначено на 3 августа», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, в конце ноября Сергею Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС. Причиненный вузу ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.