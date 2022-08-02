В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следствие просит суд смягчить меру пресечения в отношении ректора «Шанинки»

Елизавета Потейчук
21:22 02.08.2022
Суд предъявил обвинение Сергею Зуеву в мошенничестве.
Следствие просит суд смягчить меру пресечения в отношении ректора «Шанинки»
© Фото: msses.ru via Globallookpress.com
Читайте нас на:

В Москве Тверской суд намерен рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Для обвиняемого заключение под стражу могут заменить на домашний арест.

«Следствие просит Тверской районный суд Москвы смягчить Сергею Зуеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Судебное заседание назначено на 3 августа», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, в конце ноября Сергею Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС. Причиненный вузу ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:49 В стране и мире
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
21:53 Армия
МО: украинские националисты превратили дворец спорта в Харькове в склад боеприпасов
20:22 В стране и мире
В МИД РФ назвали визит Пелоси на Тайвань «провокацией на сдерживание КНР»
17:44 В стране и мире
Видео
Спецборт с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня
17:56 Армия
Шойгу обсудил региональную безопасность с коллегой из Азербайджана
Популярное
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух установок РСЗО HIMARS в Харькове
Видео
МО РФ: в двух бригадах ВСУ отмечается массовое дезертирство на фоне больших потерь
Видео
Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.