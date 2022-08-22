В связи с выходом из состава акционеров клуба он сложил полномочия президента и больше не будет принимать участие в управлении ФК.

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Российский предприниматель Леонид Федун ушел с поста президента московского «Спартака». Об этом говорится в сообщении компании «Лукойл», которая приобретает 100% акций столичного футбольного клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО “ФК “Спартак-Москва” и не будет принимать участие в управлении Клубом», - заявили в компании.

В компании отметили, что высоко ценят вклад Федуна в развитие футбольного клуба, его инфраструктуры и достижение успехов. В свою очередь предприниматель поблагодарил «Лукойл» и заявил, что продолжит болеть за «красно-белых».

Ранее, в июне, стало известно, что предприниматель, ушел с должности вице-президента российской нефтяной компании.